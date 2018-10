Fallado el XIII Certamen Literario Carmen de Michelena

Tras la reunión para deliberar realizada el pasado 22 de septiembre, el jurado ha fallado los premios de la convocatoria 2018 del XIII Certamen Literario Carmen de Michelena, otorgando los "galardones" de ganadores del evento a la poesía "Alas para María", escrita por Rafaela Moral Zamorano y al relato presentado por Esteban Torres Sagra, con el título de "Tres misterios dolorosos y uno de gloria". Este certamen está organizado por la Asociación Cultural "El Yelmo", de Beas de Segura, correspondiendo la coordinación a Teresa Valverde. Cuentan además con la colaboración de diversas administraciones y entidades.

Imagen de la entrega de premios correspondiente a la XII edición celebrada en 2016, donde aparecen los premiados, menciones de honor, miembros del jurado, la coordinadora Teresa Valverde y representantes políticos como el alcalde de Beas de Segura Sebastian Molina y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín entre otros. / J. J. MÉNDEZ

Destacan que una vez más, que "la decisión de escoger estos dos escritos no ha sido fácil, puesto que había algunos otros que también merecían un reconocimiento, pero no es posible dar más de un premio por Relato o Poesía, así que sólo nos queda agradecer a todos y todas su participación, que no decae convocatoria tras convocatoria, hecho por el que os damos las gracias infinitamente". Este año la entrega de los premios se realizará en el Teatro Regio de Beas de Segura el 10 de noviembre.

En el primer caso, según la organización, "el Jurado ha valorado la forma poética en que la escritora cuenta una dura historia de vida de una mujer que trabaja para otros, sin sueños cumplidos, salvo uno, el de tener, aunque sea en la distancia, una preciosa niña que anhela ser bailarina y que María no quiere ver nunca arrodillada ante nadie, sino 'surcando el aire'. Una historia, por tanto, de dureza pero también de esperanza en un futuro mejor para nuestras hijas".

En cuanto al premio otorgado al mejor relato, ha valorado "la acertada precisión del escritor en desgranar, paso a paso, el proceso que libera la violencia de género dentro y en el entorno de la mujer. Primero, de forma casi imperceptible, renunciando a sus objetivos de vida, y poco a poco, adentrándose en el silencio, en la violencia física posterior y, por último, en la anulación de la voluntad. El 4º misterio ofrece la esperanza de un cambio a través de la toma de conciencia de la mujer, lo cual es valorado por este Jurado como un final positivo y optimista de salida de esa situación".

Destacar que este certamen se desarrolla de forma bianual, como un homenaje más a la figura de Carmen de Michelena, primera presidenta de la asociación "El Yelmo", con una reconocida trayectoria en pro de la igualdad y la cultura, contribuyendo a poner en valor la necesidad de llegar a una igualdad real entre personas de diferente género, con especial atención a la mujer, históricamente desfavorecida en la sociedad.

ASOCIACIÓN CULTURAL "EL YELMO"

Carmen de Michelena luchó toda su vida por las mujeres y por la igualdad de oportunidades. / Asoc. Cult. El Yelmo

La entidad, "es la primera asociación que se creó en la comarca para luchar por los derechos de la mujer, mejorar su situación y evitar las desigualdades por razón de sexo. En estos años de funcionamiento, el Yelmo ha sido el referente obligado en la vida política, social y sobre todo, cultural de Beas de Segura".

"En octubre de 1985 aún no estaba en funcionamiento el Instituto Andaluz de la Mujer y tuvimos la gran suerte de contar muy directamente con el de Madrid, que nos informaba de todo lo que acontecía con las mujeres, así como en otros aspectos".

Según su currículo, "El Yelmo" es una asociación sin ánimo de lucro y sus fines según los estatutos se dirigen hacia la libertad y dignidad humana, en el respeto de la dignidad natural que la personalidad ostenta, sin discriminación alguna. En sus comienzos consiguió dinamizar no solo a la población femenina, sino a todos los colectivos juveniles y de adultos de Beas de Segura.