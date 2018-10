Una foto de la realitat

Escoltaran vostés allò que la crisi ha passat... i segurament serà de veres per a alguns. No per a tots. Dades de Casa Caritat: augmenten un 8 i mig per cent les atencions en el seu menjador social. I diu Casa Caritat que molts són migrants que han fugit dels seus països i ací no troben "El Dorado" somiat. Eixos són els migrants roïns que lleven el treball als d'ací? Evidentment no. També augmenta el nombre d'atencions a "nacionals". I també són moltes més les dones ateses... Coses de la realitat.