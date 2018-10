Enric Mestre, "el dios de la cerámica"

El artista valenciano Enric Mestre ha venido a visitarnos a los estudios de Radio Valencia acompañado de la ceramista Ana Illueca, quien asegura que Mestre es el "maestro de los maestros".

Ambos artistas han hablado de sus trabajos como ceramistas, de la cerámica considerada como arte, del futuro del sector y mucho más.

ENTREVISTA ÍNTEGRA

UN DOCUMENTAL SOBRE ENRIC MESTRE

“Los días y los años de Enric Mestre” es un film documental sobre el pensamiento del creador valenciano que durante 80 minutos, muestra la visión artística y poética de Enric Mestre a través de sus testimonios. El documental ha sido dirigido, producido y realizado por la china Tan Hongyu, también ceramista y autora de otros proyectos audiovisuales como “Pottery from the ethnic Minorities in Southwest China” (2010), “Being with Clay” (2012) y “Shifus” (2015).

Este documental y la exposición retrospectiva sobre el artista de Alboraya, que podemos disfrutar hasta el 4 de noviembre en el Espai d’Art Contemporani El Castell (ECA) de Riba-Roja de Túria, son la justificación para que hayamos entrado en el taller del artista Enric Mestre, considerado un referente del arte, la cultura y la cerámica valenciana.

LA EXPOSICIÓN

La muestra “El mundo geométrico de Enric Mestre” se inauguró en el E CA de Riba-Roja de Túria el pasado 18 de julio. Desde ese día, las salas del centro albergan más de sesenta piezas del artista que comprenden casi treinta años de actividad creadora.

Como señala el profesor De la Calle, en los muros del E CA dialogan la pintura y la escultura cerámica y, de esta manera, se desvelan las arquitecturas, formas y colores que conforman la visión del artista. Una mirada particular que se ha nutrido de la observación del entorno, como la huerta valenciana, pero también de la abstracción. Y esta pulsión creadora se ha manifestado sobre el gres, el engobe, los esmaltes, los lienzos y los acrílicos, entre otros materiales. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de noviembre.

LA VIDA DE ENRIC MESTRE

Enric Mestre Estellés nació en Alboraia (València) en 1936. Estudió Dibujo en la Escuela de San Carlos de València y Cerámica en la Escuela Práctica de Cerámica de Manises, dirigida por Alfonso Blat (uno de los pioneros en la renovación del lenguaje cerámico), y en la Escuela de Artes Aplicadas de València. Finalmente, se licenció en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos, de la Universitat Politècnica de València, en 1982.

En 1964 cursó estudios sobre vidriados artísticos de alta temperatura en el Lycée Technique Henry Brisson de Vierzon (Francia) gracias a una beca de la Universitat de València. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones nacionales (Primer premio en el Concurso Nacional de Cerámica de Manises, 1972; Premio Nacional en el Concurso de Diseño Industrial de la Feria de Cerámica de València, 1972; Primer Premio en el Concurso Nacional de Cerámica de Calvià en Mallorca, 1982; Premio Alfons Roig de la Diputación de València, 1999; Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana, 2009) e internacionales (Medalla de Oro del Estado de Baviera en Múnich, 1976; Bayerischer Staatspreis, Alemania, 2010; Preis de Lotte Reimers – Stiftung Zur Förderung Der Keramischen Kunst, Alemania, 2010).

Sus obras han formado parte de exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo, especialmente en España, Dinamarca, Alemania, Suiza, Reino Unido, Holanda, Francia y Japón. Además, las piezas de Enric Mestre forman parte de los fondos de los centros de arte más importantes de la Comunitat Valenciana (Museo de Cerámica de Manises; Museo de Elche; Museo de Vilafamés; Museo de Bellas Artes de València; Museo Nacional de Cerámica González Martí); de España (Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; Museu de Ceràmica de Barcelona); y del extranjero (Museo Arlana de Ginebra; Museo de Bechyne de la República Checa; Museo de las Artes Decorativas de Praga; Tennessee State Museum; o The Museum of Modern Ceramic Art de Gifu, Japón). Además, sus creaciones también se encuentran en numerosas colecciones particulares y ha realizado decenas de murales en cerámica para empresas y entidades.

Es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica desde 1979 y, en 1983 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València. Ha asistido a congresos de cerámica y ha desarrollado su actividad creativa en ciudades de todo el mundo.