La Audiencia desimputa a diez acusados del 'caso PGOU'

El juicio por las presuntas manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid ha dado un nuevo giro inesperado. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha decidido desimputar a una decena de acusados por entender que los presuntos delitos cometidos han prescrito

De esta manera el proceso continuaría pero con un banquillo de los acusados menos concurrido que ocuparán el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, el que fuera arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, el ex jefe de área, Modesto Mezquita y el ex jefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

En cualquier caso, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre el futuro procesal de los acusados por lo que la suspensión del juicio se mantiene hasta que se resuelvan los posibles recursos.