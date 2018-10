UGT denuncia que la Junta incumple el acuerdo para mejorar el operativo antiincendios

UGT denuncia que la Junta ha incumplido el acuerdo alcanzado en junio para mejorar este verano las condiciones laborales y contratar a más personal dentro del operativo incendios. En total 70 personas. El objetivo era dar más estabilidad a las plantillas para que, por ejemplo, los que están 3 meses de trabajo, pasaran a 6 y los de 6 meses pasaran a un año.

Ahora la Junta, como explica UGT, anuncia una reunión para la próxima semana, pero Tomás Pérez, de UGT cree que ya llega tarde, cuando la época de más riesgo ha pasado.

Además, denuncian desde el sindicato que si la crisis ya ha pasado, por qué no se invierte en mejorar los recursos para luchar contra los incendios. Cuestionan la inversión que se ha hecho en León de 400.000 euros en cámaras para detectar incendios, de las que no se ha informado si han sido efectivas, mientras no se arreglan torretas...