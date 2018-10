Emma Placer no puede dejar de Bailar toda la noche con Sonia y Selena

Nuestra playlist sigue creciendo. Cuando todavía estábamos recuperándonos del Cumpleaños Feliz que nos propuso para las Peores Canciones de Nuestra Vida, nuestra querida compañera de la Ser, Lucía Taboaba, ahora llega otro de estos temas indisolubles. La cantante y sexóloga Emma Placer lo tiene claro: hay una canción que no se la puede quitar de la cabeza, que sabe que no le gusta pero que, cada vez que suena, salta un resorte en su cerebro y no puede dejar de bailarla o cantarla. Ellas eran las Andy y Lucas pero en femenino porque nadie sabía cual era Sonia y cual era Selena. Había que recurrir a la poesía lorquiana o machadiana para concluir que Selena era la morena y eso ya era una pista definitiva.

En el capítulo de esta semana, Emma Placer nos plantea que “Yo quiero bailar” es esa canción que que se le repite más que el ajo o el pepino del gazpacho en la Cara B de su banda sonora vital. Sonia y Selena, la rubia y la morena, cuántas tardes de éxito y viralidad musical no buscada nos han dado. Y es que cuando las oigo...yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, ba, baila, baila, bailando, je!