Los goles no ocultan el problema

El Celta tiene problemas. El Celta no encuentra su identidad y lo más preocupante es que no sabe a qué juega. No es para nada el equipo que prometió Antonio Mohamed a su llegada a Vigo, un equipo valiente y protagonista que dista mucho de la realidad que vemos en el campo.

A pesar de haber insistido a principio de temporada en que su idea era mejorar el endeble sistema defensivo del equipo vigués, todas sus pruebas han fallado hasta el momento. No ha funcionado la defensa de cinco y tampoco parece funcionar la de cuatro y la grada empieza a ponerse nerviosa, así se lo hizo saber tras el partido ante el Getafe con una sonora pitada.

A este Celta solo lo está salvando, hasta el momento, los goles de Aspas y de Maxi Gómez. Los delanteros del Celta suman 9 goles y se convierten en una de las parejas más letales de la competición por delante de Messi y Suárez (8) o Benzema y Bale (7). Son sus goles los que permiten acumular 10 puntos. Son sus goles los que hacen enloquecer a los aficionados, pero sus goles no ocultan la realidad. Los pelotazos a Maxi funcionan, a veces, Aspas tiene que ir a buscarse la vida muchas veces para ver balón. Están aislados, y ellos se lo guisan y se lo comen. Es díficil ver esta temporada al Celta hilar jugadas que finalicen en peligro. Mohamed trabaja para intentar cambiar la situación. Esperemos, por su bien y el del equipo, que encuentre la tecla adecuada para devolver al Celta el estilo de juego por el que media España se prendó en temporadas anteriores.