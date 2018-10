Un concejal de Cs en Alcañiz: "Nunca me ha excitado más mi mujer que con la faldita gris de Las Anas"

Polémica en el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) tras las declaraciones realizadas por el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Galindo, en el último pleno municipal. Se debatía una moción, propuesta por el Partido Popular, en defensa de la escuela concertada. Y al portavoz de Ciudadanos no se le ocurrió otra cosa que decir esto: “Cuando tenía 15 años y mi mujer, 13 ó 14, ella iba con el uniforme de faldita gris de las Anas y nunca me ha excitado más que en aquella época, fíjese si me gustan los uniformes de las monjas”.

Palabras que fueron repudiadas por las concejales del PAR, Berta Zapater y Ana Belén Andreu. Pero el portavoz de Ciudadanos prosiguió con su discurso; mientras el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, del PP, incluso le defendía. Galindo decía de ambas concejalas que "me han ofendido gravemente con sus comentarios cuando yo he citado que le tocaba el culo a mi mujer, porque si yo le tocaba el culo es porque ella me dejaba y a ella le gustaba". Gracia Suso le respondía y justificaba que "lo ha dicho en un tono cómico y yo lo he entendido perfectamente; yo creo que ha quedado claro que era dentro de un ámbito simpático".

Ana Belén Andreu (PAR), muy molesta, intervenía diciendo que "estamos en el siglo XXI, nos echamos las manos a la cabeza muchas veces escuchando comentarios machistas fuera de aquí, en las redes sociales pero es que creo que aquí [en el pleno] no se deben de permitir". Y añadía: "Estamos en un ámbito serio y no estamos en un circo para escuchar 'payasadas', como así se ha dicho, y en este caso, señor alcalde, le toca poner orden".



La Comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos ha comunicado la apertura, de forma inminente, de un expediente disciplinario con suspensión de militancia para este concejal de Alcañiz. El partido rechaza las palabras de Joaquin Galindo, contrarias a los valores de Ciudadanos.