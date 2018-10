Gabriel: "Yo no soy un error y mi nombre no es un error"

En Calatayud, el Registro Civil ha denegado el cambio de nombre a un joven transexual de 15 años. Gabriel Delgado y su familia piden que se revise y rectifique el auto en el que se rechaza ese nombre, Gabriel, por ser inequivocamente masculino. "Tendría que ser un nombre neutro el elegido", dice el auto.

Este adolescente bilbilitano ha encontrado apoyo en todo su entorno (en casa, en el instituto) y lleva ya un año tratándose hormonalmente con bloqueadores. De hecho, la solicitud de cambio de nombre que se presentó en Junio ante el Registro de Calatayud iba acompañada de dos informes médicos que le acreditan como persona transexual con disforia de género, y el instituto en el que estudia manifiesta que Gabriel es el nombre habitual con el que este joves es tratado por compañeros y profesores. Sin embargo, el registro ha denegado el cambio de nombre, porque es masculino.

Pilar Suárez, la madre de este joven, señala que "me parece sumamente incongruente" porque el auto "admite que Gabriel es un chico transexual, que es su nombre habitual pero dice que no se le puede cambiar el nombre porque se prestaría a confusión y que sí se podría hacer si ese nombre fuera neutro, que pudiera ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, porque así no habría confusión".

Él mismo rechaza buscar un nombre neutro. "Mucha gente me dice que lo presente otra vez, 'pon Gabi y ya está que al final vas a ser la misma persona' pero no quiero, no quiero cambiarme mi nombre a un nombre que no sea Gabriel porque sería retractarme y corregirme, y yo no soy un error y mi nombre no es un error".

Gabriel es el nombre que aparece además en su tarjeta sanitaria, y reconoce que no ha tenido ningun problema en las tramitaciones que dependían de la comunidad autónoma. Reclama que se tramite ya la ley trans estatal.

A través de la plataforma change.org, este joven trans sigue recibiendo apoyos para que se revise y rectifique el auto que le ha denegado el cambio de nombre.