Imanol Idiakez: "Si perdemos en Albacete alguno hubiera pedido mi cabeza"

Imanol Idiakez abrió la puerta de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza a SER Deportivos Aragón para situar el momento del equipo y fijar objetivos qeu son tan reales como ambiciosos y difíciles de alcanzar y lo hizo con un claro y direto mensaje.

"El límite entre que te vaya muy bien y muy mal es tan fino que tenemos que apostar por lo que creemos, trabajar y ser muy testarudos y llegar colocados para intentar que el equipo esté en buenas condiciones en el tramo final".

Fue uno de los claros mensajes del técnico blanquillo que asume y con mucha "ilusión" que "cuando vienes a Zaragoza ya sabes cual es el único objetivo posible", recalcando la "dificultad de ascender" pero señalando también que "si a 3 de octubre no valoramos quequedar sexto y jugar el playoff no está mal, porque nos da opciones de ascender, vamos mal. Yo te digo que si el Zaragoza se mete en la última jornada sexto en la Romareda yo te digo que ascendemos. ¿Por qué no? ¿Alguién me lo puede negar?"

Fue sin duda uno de los ejes de la conversación de Imanol Idiakez que también subrayó que "tenemos que encontrar el equilibrio entre ser exigentes y no volvernos locos porque si no nos haremos daño y el equipo irá el noveno a cuatro puntos del cuarto y estaremos hablando de crísis y cuatro puntos se remontan en un abrir y cerrar de ojos y el mejor ejemplo es el Real Zaragoza del año pasado".

Además el entrenador donostiarra confía en poder vencer el lunes a Osasuna en un encuentro que "no será nada sencillo" para no perder comba con la cabeza de la tabla aunque la competición todavía camina hacia la octava jornada de liga.

En las tres últimas el Real Zaragoza no ha sido capaz de ganar aunque "del partido de Albacete salimos reforzados a pesar de sumar un solo punto y yo sé que de haber perdido alguno hubiera pedido mi cabeza".

Por otro lado Idiakez espera recuperar a los jugadores lesionados para poder tener mas opciones en el once inicial y para que aumente todavía más la competitividad en la plantilla.

Sobre los sistemas tácticos empleados hasta el momento el entrenador blanquillo aseguró "que por encima del dibujo o los números de cada linea está el comportamiento del equipo sobre el césped, que es lo que al final te da los resultados".

PAPU Y JAMES

El atacante georgiano está totalmente descartado para jugar el próximo lunes contra Osasuna mientras que el entrenador todavía confía en poder contar con el centrocampista nigeriano de cara a la visita del equipo navarro a la Romareda