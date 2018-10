Aguza: "Hay que estar en alerta, el Córdoba está herido"

Aguza tiene las ideas muy claras, como el resto de la plantilla del Almería esta temporada en la categoría de plata del fútbol nacional. El futbolista del equipo de Fran, ex del Córdoba, pasó este miércoles por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del segundo entrenamiento de la semana previa a la visita al Nuevo Arcángel para jugar con el colista en Segunda División.

Aguza es de esos jugadores que responde con mucha seguridad. Como en el campo, Aguza responde en la sala de prena 'cortita al pie'. El futbolista del conjunto roiblanco habló del Córdoba, del ambiente que le espera al Almería en el Nuevo Arcángel, de la discusión de Saveljich y Sekou al final del entrenamiento, de no bajar el ritmo para seguir con la buena dinámica en el fútbol de plata...

Restó importancia a la discusión que tuvieron Saveljich y el delantero Sekou en la parte final del entrenamiento celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Hay que sacarle siempre el lado positivo porque eso quiere decir que hay intensidad en la plantilla del Almería. Veo todos los días que la gente entrena con ganas y jamás se da un balón por perdido en los entrenamientos, por lo que no se puede bajar ese punto de intensidad y de ganas porque se se baja seremos un equipo vulnerable. Lo que ha pasado ha sido un lance y eso se queda en el campo", comentó el centrocampista del Almería tras una sesión de trabajo muy intensa, ya que todos quieren ganarse el puesto en el Almería de Fran.

Aguza conoce muy bien el Córdoba por su pasado cordobesista y el ambiente que se encontrará el Almería el próximo sábado en el Nuevo Arcángel ante el último de la fila en la clasificación en el fútbol de plata: "El Cordoba juega en su campo, ellos están heridos, por lo que apretarán mucho en el partido del próximo sábado. Van a querer revertir la situación y seguro que los jugadores del Córdoba, a los que conozco bien, sacarán el carácter para ganar el partido. Tenemos que combatir ese plus de energía del Córdoba para seguir en la misma dinámica en la que estamos en las últimas jornadas del campeonato", dice el futbolista del Almería.

¿Qué recibimiento espera en el Nuevo Arcángel? "No lo he pensando porque solo estoy pensando en el partido; hay que hacer las cosas muy bien para sacar el sábado los tres puntos en el campo del Córdoba. Cada uno sabrá y opinirá de cómo debe recibirme. Me sentí muy querido en el Córdoba, donde estuve una temporada y media, disfruté del fútbol".