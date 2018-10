Soriano: "Debemos tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada"

Sabe latín de fútbol y está encantado con el proyecto de la Fundación que ha puesto en marcha el club rojiblanco. Fernando Soriano es el coordinador genenal de la Fundación de Almería y Lorena García es la vicepresidente. Los dos están realizando una magnífica labor desde el primer día de vida de la Fundación rojiblanca.

LA VOZ y la Cadena SER han estado en el despacho de Fernando Soriano en el Estadio de los Juegos Mediterráneos porque este mañico-almeriense tiene una muchos proyectos en su mesa que pronto verán la luz.

Uno de ellos se pondrá en marcha en breve con visitas de alumnos de varios colegios de Almería a las instalaciones del Estadio de los Juegos para conocer la instalación por dentro, ver en directo los entrenamientos del Almería, las dependencias del Patronato Municipal de Deportes (PMD) que hay en el complejo deportivo de la Vega de Acá. Esta experiencia novedosa será como las Aulas Rojiblancas que tanto éxito tuvieron la pasada temporada, pero al revés: o sea, los alumnos vendrán al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La Liga Genuine será una experiencia magnífica en la nueva Fundación del Almería: "Vamos a jugar en una competición que organiza la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en la que los protagonistas son personas con discapacidad y en la que participan 30 equipos de Primera y Segunda División. Iremos a Tarragona, Valencia, Córdoba y Madrid. Serán cuatro viajes, cuatro sedes en las que estará el Almería participando por primera vez en la historia. Aquí lo que menos importa es ganar o perder, pero sí será una experiencia inolvidable para los jugadores porque ellos son los grandes protagonistas en la Liga Genuine".

Fernando Soriano recuerda que la Liga Genuine no es fútbol once: "Es fútbol-8 que se juega en un campo de fútbol-7, es para personas con discapacidad intelectual y que tengan más de 16 años de edad. Hemos creado tres escuelas y están abiertas para aquellas personas que quieran participar en ellas. Van 16 jugadores en las convocatorias más el cuerpo técnico y será una experiencia muy bonita para los jugadores, para nosotros... para todos. La ilusión es muy grande por parte de todos porque vamos a representar a la ciudad de Almería a nivel nacional", recuerda el vicepresidente de la Fundación del Almería.

El club rojiblanco que preside Alfonso García está creciendo con la Fundación del Almería y con el equipo femenino: "Estamos haciendo cosas para sumar y siento desde dentro que el club de Almería quiere seguir creciendo. El objetivo es hace las cosas cada vez mejor en las diferentes parcelas que tiene el club", dice.

Soriano es medio almeriense o almeriense entero: "Soy muy feliz aquí, eso lo saben todas las personas que me conocen y no me importaría jubilarme en Almería... (risas). Mi familia está encantada, pero la verdad es que uno nunca sabe dónde acabará. He recibido mucho cariño en Almería y eso hizo que sentara mis raíces aquí", explica.

El fútbol femenino es otro de los grandes proyectos de la Fundación del Almería para la temporada 2018-2019: "Estamos intentando hacer las cosas bien y ahí están Rocío Muñoz y Carlos Hinojo. Ojalá que entre todos apoyemos para que crezca nuestro fútbol femenino, pero no es fácil. Igual se tuvo que empezar antes este proyecto, pero creo que estamos en el buen camino", señala.

El primer equipo rojiblanco vuelve a ilusionar: "Se empezó un poco dudando, pero todos los que estamos en el club sabíamos de la posibilidades del equipo en Segunda División, pero recuerdo que no hemos hecho nada. Hay que tener ilusión, pero con los pies en el suelo porque se pierden tres partidos. Veo lucha y entrega por parte de los jugadores, por lo que confío que estaremos en una zona mucho más tranquila que temporadas anteriores".