Los usuarios de los autobuses a Madrid, hartos de los problemas del servicio

Mañana complicada la de este miércoles en la estación de autobuses de Guadalajara. La ausencia de uno de los autobuses habituales en hora punta ha provocado momentos muy tensos entre los numerosos usuarios que había en ese momento esperando en la cola.

Desde mediados de septiembre, con las vacaciones terminadas, el número de usuarios se ha multiplicado y la empresa no ha incrementado las frecuencias. Esto provoca que muchos viajeros se quedan en el andén sin plaza y tienen que esperar al siguiente, si tienen suerte, o llegar tarde a clase o al trabajo.

Esos problemas se han agravado notablemente esta mañana con la ausencia del autobús de las 06:45 y la situación se ha tensado un poco más de lo habitual. "Si de normal el servicio es insuficiente, hoy todavía más", ha explicado María Fernandez, una de las usuarias, en SER Guadalajara. "Había una cola enorme, más de 120 personas esperando, todos tenemos que ir a estudiar o a trabajar, se han empezado a colar, ha habido una trifulca enorme y se ha empezado a decir que viniera la Policía para poner orden. Pero esa no es la solución, sino que la empresa ponga más autobuses para cubrir la demanda".

Después del desastre de esta mañana, esta usuaria ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para pedir más autobuses en horas punta porque dice que reclaman y no les hacen caso. "La gente no sabe dónde quejarse, estamos desamparados. En la web del Consorcio de Transportes de Madrid la línea de Guadalajara no aparece, la empresa privada te pide un localizador de billete que al usar el Abono no tenemos. Y teniendo en cuenta los 110 euros que pagamos, nos sentimos bastante enfadados".

Por la tarde

Estos problemas no solo se generan por las mañanas, también por la tarde, en este caso en dirección Guadalajara. Muchos autobuses salen ya llenos desde el intercambiador de Avenida de América y no se detienen en paradas intermedias como Canillejas. Esto hace que mucha gente se quede en tierra esperando mucho tiempo al siguiente trayecto.

Cualquier día se va a montar una buena tangana en la estación de autobuses de Guadalajara. La cosa no pasa de broncas, cono hoy, porque la gente tiene sueño, educación o resignación. No digáis que no he avisado, @ALSA_Autobuses. — Concha Balenzategui (@CBalenzategui) 27 de septiembre de 2018

En Twitter y Facebook son habituales los mensajes de usuarios que sufren este problema. Javier sube fotos de lo ocurrido esta mañana en la estación de autobuses de Guadalajara y dice "Desde las 6:30 a las 6:55 sin salir ningún autobús. Vuestro servicio es de auténtica vergüenza Alsa Autobuses". Rocío Blázquez escribe "Señores de Alsa, tienen abandonados a los usuarios de la línea de Guadalajara. El número de usuarios triplica el número de plazas. Más frecuencias ya, por favor". Concha Balenzategui señala en Twitter " Cualquier día se va a montar una buena tangana en la estación de autobuses de Guadalajara. La cosa no pasa de broncas como hoy porque la gente tiene sueño, educación o resignación. No digáis que no he avisado Alsa Autobuses". O Francisco Javier comenta "un desastre el transporte con la pésima empresa Alsa. En el trayecto Guadalajara Madrid, por la mañana pocos autobuses y por la tarde, a la vuelta, lo mismo.

.@ALSA_Autobuses ¿se puede saber que estáis haciendo con los autobuses? no sé los de otras ciudades pero los de Alcalá y los de Guadalajara os estáis saltando el horario como os da la gana, y ya lleváis así mínimo 2 semanas. — 🦋 lawley (@lauftpizza) 2 de octubre de 2018

@ALSA_Autobuses harto del servicio nefasto de canillejas a Guadalajara, 1h 40 min dejando pasar autobuses porque vienen todos llenos, y no es ni la primera vez, a nadie le importa?? — Kalamede (@Kalamede) 2 de octubre de 2018

La empresa dice que las frecuencias dependen del Ministerio de Fomento, competente en el transporte entre ciudades de distintas Comunidades Autónomas y el Ministerio, de momento, no mueve ficha.