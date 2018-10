Sanidad no recurrirá la indemnización millonaria por mala asistencia

El Gobierno de Canarias no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que debe pagar 1,3 millones de euros a una familia de Gáldar (Gran Canaria) por mala asistencia médica. Así lo ha confirmado en el programa 'Hoy por Hoy El Drago' el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, preguntado por este caso en el que el Servicio Canario de Salud no avisó a una mujer embarazada de que las pruebas prenatales que se había hecho para descartar que su bebé tuviera el mismo síndrome raro que su hermano mayor estaban contaminadas y el resultado negativo no era fiable. El niño nació también con la enfermedad, el síndrome de Lesch-Nyhan, que le hace autolesionarse de forma compulsiva.

Baltar ha asegurado que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han valorado que no debe recurrirse esta sentencia. "Han decidido quienes tenían que decidir, para eso está la Justicia, y si hemos cometido un error y nos multan, asumimos la responsabilidad", aseguró el consejero quien también pidió disculpas: "Lo sentimos muchísimo y, aunque no quiero justificar a nadie, tenemos millones de contactos con los ciudadanos cada día y no siempre podemos garantizar buenos resultados pero, en estas circunstancias, tenemos poco más que decir más que asumir la decisión de los técnicos".