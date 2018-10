Salva Maldonado: "Nuestra fijación debe ser elevar el rendimiento"

El Herbalife Gran Canaria debuta este jueves en casa. Atrás queda en el recuerdo una pretemporada de la que todavía es rehén el equipo de Salva Maldonado, y el partido ante el Barcelona, donde falló en tantas facetas del juego el equipo grancanario. “Faltó algo de gasolina”, apuntó el técnico en explicación a lo que fue un partido donde sólo en el tercer cuarto, hubo buenas maneras por parte del Herbalife.

Para recibir al Obradoiro, el equipo no va a poder contar nuevamente ni con Ericksson, ni con Nelson, mientras que tanto Kim Tillie, como Evans, si estarán en condiciones de jugar, aunque este último, todavía está con los efectos de la contusión sufrida en esta última semana.

El Obradoiro ganó en la primera jornada ante el San Pablo Burgos, sobre el rival Salva Maldonado manifestó que “los conocemos perfectamente, tienen un entrenador que lleva tiempo y eso hace que la filosofía de juego sea la misma. Es un equipo que te exige mucho a nivel mental, con posesiones largas y también tiran mucho de tres. Juegan con tus errores y tienen una defensa bien estructurada”, destacó el entrenador.

Acosado por las bajas debido a la lesiones, el equipo empezó la semana trabajando con tan sólo nueve jugadores, para una semana con doble partido. Preguntado por si se ha barajado la posibilidad de realizar algún fichaje, Salva no quiso entrar en más detalles que no fueran los relativos a mejorar el rendimiento actual de la plantilla, “no debemos hacernos planteamientos en estos momentos sobre si debemos o no fichar, no debe ser nuestra fijación, sino ponerla en forma, porque la realidad con toda su dureza nos viene ya”, argumentó el técnico.