De la Bella: "Las Palmas tiene que ser protagonista siempre"

Tras notar "un aviso" contra el Málaga y perderse el partido de Gijón, Alberto de la Bella volverá este sábado, salvo sorpresa, a la alineación de Las Palmas que recibirá al Alcorcón. "Creo que hice lo ideal: descansar una semana", confesaba hace unos minutos desde las instalaciones de El Hornillo. "En la semana del partido contra el Málaga tuve molestias, y a cinco minutos del descanso noté un aviso en el isquiotibial . Creo que hice bien al salir, pues podría haber tenido una lesión más grave. La recuperación de diez días ha servido para estar disponible ante el Alcorcón", insistió.

"Tenemos que hacer muchas cosas bien", alerta De la Bella sobre el duelo de este sábado (19.30 horas, EGC), el cual intuye como "muy parecido" al que se vivió hace dos semanas contra el Málaga: "Será un partido muy parecido. Al final, en casa tenemos que ser protagonistas con el balón, hacerlo circular. Ellos tienen dos líneas de 4 muy juntas. Debemos estar atentos a posibles pérdidas para que no tengan opción de atacarnos rápido".

"Mi manera de jugar no depende de la categoría, sino de la manera jugar del equipo. Y la de este me favorece", analiza. En competencia directa con Dani Castellano, parece encantado con las posibles enseñanzas del gemelo: "Lleva muchos años aquí y me puede enseñar cosas. Conoce muy bien el funcionamiento del club, y puede aprender de él. La competencia buena para el grupo en cualquier posición. Siendo esta una liga tan larga, habrá minutos para todos". "Que el míster tenga problemas para elegir va a ser bueno".

Sin excusarse, afirma que "los rivales también juegan". "Te dificultan mucho, sobre todo fuera de casa por tener que adaptarnos a otro estadio y ambiente. En Segundo División los equipos son muy férreos en sus campos", advierte. Además, insiste en que Las Palmas es "un rival a batir": "La UD Las Palmas tiene que ser protagonista en todos los partidos. Nos tienen respeto y todos nos quieren batir".