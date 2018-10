Paracuellos reclama una nueva empresa para terminar las obras del Simone Veil

Como le está contando la Cadena SER, la Consejería de Educación se ha visto obligada a rescindir el contrato que la empresa UNCISA tenía para las obras del Instituto Simone Veil en Paracuellos de Jarama, porque la constructora habría abandonado la construcción sin terminar.

La decisión de la Consejería de Educación es que los técnicos de la propia Comunidad de Madrid asuman “unos pequeños ajustes que rematarán”. La concejal de Educación de Paracuellos de Jarama, Álmudena Gómez ha explicado que lo que necesitan “son obreros” porque no son unos remates de obra. Según Gómez faltan “adoquines, un muro de carga, retirar montañas de arena o las dotaciones del centro”.

Gómez ha lamentado que un mes después del inicio del curso escolar los proyectores no están conectados en las aulas o no se han instalado los laboratorios de tecnología, informática o física y química. Por tanto, los jóvenes de Paracuellos, lamenta Gómez, no tienen las mismas actividades ni los mismos recursos que los de otros municipios de la región.

Las familias acuden a la Asamblea de Madrid

Precisamente este miércoles la Plataforma por la Defesa de Centros Educativos de Calidad en Madrid ha comparecido en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para informar sobre cómo las familias se han encontrado las infraestructuras educativas en municipios como Paracuellos de Jarama, Montecarmelo, Las Tablas, Parla o Getafe.

El portavoz de Plataforma en Paracuellos, Javier Torés ha afirmado que la respuesta del ejecutivo de la Comunidad de Madrid “es decirles que mienten y que su opinión es subjetiva”.

Torés ha anunciado que seguirán coordinando con todas las AMPAS y familias de los municipios afectados para seguir reclamando con contundencia ante la Comunidad de Madrid.