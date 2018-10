Oscar Medina es el alcalde de Torrox. Su partido, el PP, gobierna en minoría con sólo 6 concejales frente a los 11 de la oposición.

En el municipio que gobierna fue encontrado el pasado jueves el cuerpo de Manuela, apuñalado, víctima de un crimen machista por el que ya hay un detenido. Era su pareja sobre la que pesada una orden de alejamiento.

Un día después, Oscar Medina acudía a la radio municipal de Torrox. Preguntado por el asesinato machista el dirigente popular lamentaba lo sucedido, destacaba la unión de las fuerzas políticas y los vecinos para condenar los hechos, pero el dirigente del PP no desaprovechó la ocasión para colar el mensaje político en su respuesta. Dijo quedarse con la parte positiva del crimen machista, eso incluía la respuesta ciudadana y de las administraciones pero, también, constatar que desde que él es alcalde Torrox está en el mapa:" Y me quedo con una frase, independientemente del dolor, que me comentó una cámara de un medio nacional... me dijo, alcalde, es la primera vez que decimos en Madrid que vamos a retransmitir desde Torrox, antes de que usted fuera alcalde no sabíamos dónde estaba Torrox y , me dijo uno de los cámaras, nos vamos a Torrox como si fuéramos a Marbella, Benalmádena o Benidorm y ya España conoce Torrox... algo se estará haciendo bien para que nuestro pueblo se haya conocido a nivel nacional"

Las reacciones no se han hecho esperar en cuanto han trascendido estas declaraciones. Tanto PSOE como Izquierda Unida, con mayoría de ediles en el Ayuntamiento de Torrox, han condenado las palabras del primer edil.

Desde Izquierda Unida la concejal María José Prados, ha anunciado este miércoles que su grupo pedirá la reprobación del alcalde en el próximo pleno municipal.

Los socialistas van más lejos. Desde el PSOE piden directamente la dimisión de Oscar Medina.

Disculpas

Óscar Medina, ha pedido disculpas este miércoles si sus palabras en una entrevista en la radio municipal, tras el asesinato de una mujer en la localidad el pasado jueves, "han ofendido a alguien" pero ha dejado claro su consternación por lo sucedido, lamentando que sus declaraciones se hayan "manipulado".

"Se ha cogido lo que ha interesado pero en ella --en la entrevista-- dejo claro el malestar, la consternación y que tenemos que luchar todos juntos pero pido disculpas de verdad si esas palabras han podido ofender", ha manifestado.





No son las primeras declaraciones polémicas de Oscar Medina. En 2011 ya protagonizó otro incidente en plena campaña electoral de las municipales, donde se presentó a la alcaldía de Torrox, al llamar a las personas que cobran ayudas por desempleo "barrigas agradecidas".