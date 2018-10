Una campaña contra la desigualdad en las aulas

"Somos diferentes como las aves en el vuelo, pero todos tenemos derecho a volar", "Somos diferentes y especiales, pero con los mismos derechos y oportunidades", “Nadie es igual a nadie y ese es nuestro tesoro” o "Todos tenemos derecho a tener derechos". Son algunos de los mensajes que ha inculcado a los alumnos Haizea Miguela, monitora del taller ‘Stop racismo: educar para encontrarnos, educar sin exclusión’ que se ha impartido este miércoles en el colegio público Pablo Neruda de Mérida.

Catorce escolares de quinto y sexto de primaria han aprendido conceptos como la diversidad y el enriquecimiento que supone ese crisol de culturas simbolizado en este centro educativo emeritense que cuenta con cinco alumnos hijos de refugiados sirios así como estudiantes de Rumanía o Pakistán. “Algunos alumnos no dejaban saltar a la comba a los compañeros de Siria porque eran de otro país”, reconoce Marcos que a sus diez años está convencido de que los alumnos deben convivir en paz y “todos tenemos igualdad para tener un hogar, comida o escuela”.

Este taller, organizado por la Federación de Servicios Públicos de UGT Extremadura en varios centros educativos de Mérida, Cáceres o Jaraíz de la Vera y del que se van a beneficiar más de 5.000 niños en España, pretende luchar contra la discriminación no solo en las aulas sino en toda la sociedad empezando desde la base educativa porque “los niños son como espejos y como esponjas, te devuelven muy rápidamente lo aprendido", asegura Haizea quien ha insistido en la importancia de la diferencia “porque sería muy aburrido que todos fuéramos iguales y el hecho de que cada persona sea diferente nos permite aprender muchas cosas distintas”.

La campaña de FseP-UGT enseña a los alumnos qué es emigrar, cuándo y por qué emigramos y recuerda, a través de folletos, que hace más de cincuenta años Martin Luther King pronunció ante 200.000 norteamericanos su famoso discurso "Tengo un sueño" para defender la igualdad de todos los seres humanos. Haizea Miguela reconoce que los pequeños "no entienden por qué sucede la discriminación" y algunos de ellos van más allá que los adultos al plantear por qué no hay niños negros o de otras religiones que sean los protagonistas de los cuentos, "por qué siempre es Blancanieves y por qué las princesas no representan la diversidad" del mundo.