El PP en el ayuntamiento de Soria espera que el anuncio de construcción de la nueva Plaza Mayor no sea electoralista

El anuncio que hizo el alcalde de la capital Carlos Martínez el pasado lunes en los micrófonos de la Cadena Ser sobre la intención de reordenar las traseras del Palacio de la Audiencia y construir una nueva plaza Mayor, ha generado las primeras reacciones del principal grupo de la oposición en el ayuntamiento de Soria. En los próximos días se va a llevar a cabo el cambio del planeamiento de la zona una vez que ya se ha llegado a un acuerdo consensuado con los propietarios de los terrenos. El equipo de gobierno pretende construir una nueva plaza Mayor de estilo clásico, exponiendo públicamente cada uno de los proyectos que se desarrollen para que la ciudadanía participe en la elección.

La ampliación del centro cultural se realizará sobre los solares de la calle Sorovega, propiedad del ayuntamiento. El fin último es revitalizar el centro, también con la obra en el casco viejo, y atraer vecinos que puedan vivir en el sector.

Adolfo Sainz, portavoz del PP en el ayuntamiento, apunta que “todos los años se hace el mismo anuncio y, después de 16 que gobierna Carlos Martínez, todavía no se ha actuado”. No obstante, a Adolfo Sainz le agrada el proyecto, como forma de desarrollo de la ciudad, siempre y cuando de verdad se lleve a cabo y no se quede en anuncio electoralista.