Miguel Latorre: "Todas las opciones de la Comisaría son posibles"

El Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha reconocido que a día de hoy no hay decidido nada sobre la futura comisaría. Caben todas las opciones, incluso la de ubicarla en el Banco de España. Tampoco se ha decidido si será una Comisaría solo para la Policía Nacional o conjunta con la Policía Local.

“El trabajo de valoración no es sólo qué es lo mejor o lo peor, hay que analizar muchos factores y requieren un tiempo prudencial, no nos podemos precipitar”, ha reconocido Miguel Latorre. No ha ofrecido plazos concretos, pero sí ha reconocido que la solución definitiva se dará a conocer “a lo largo de este año”.

Latorre ha presidido hoy los actos del Día de la Policía. La plantilla en Soria es de 130 efectivos pero está vacante el 30%. El motivo es porque “no ha habido tasa de reposición en los últimos diez años”. El Subdelegado confía en que en breve se resuelva esta situación porque “la intención es cubrir el 100% con la nueva oferta pública de empleo”.

Además Latorre ha recordado que será necesario incrementar la plantilla cuando se ponga en servicio la nueva prisión. No ha podido cuantificar, pero ha reconocido que “será un aumento importante del personal”.