Iceta: "Quan Catalunya ha jugat al tot o res, ha perdut sempre"

El líder del grup PSC-Units, Miquel Iceta, ha advertit avui al president català, Quim Torra, que "quan Catalunya ha jugat al tot o res, ha perdut sempre", per la qual cosa l'ha instat a "no cometre aquest error" i apostar pel camí del "diàleg, la cooperació i la lleialtat institucional".

En la seva intervenció durant el debat de política general al Parlament, Iceta ha retret a Torra que ahir llancés un ultimàtum al president del Govern, Pedro Sánchez, en amenaçar-lo amb deixar caure al Govern si abans de novembre no ofereix una "proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment", cosa que la Moncloa va rebutjar després.

"Ahir va tornar a cometre l'error de dir autodeterminació o res. Acabar amb la separació de poders a l'Estat espanyol o res. I diu que deixarà caure al president Sánchez a veure si Albert Rivera (Cs) o Pablo Casado ens ho arreglen... bé, és una possibilitat", ha ironitzat Iceta.

Per al president del grup socialista, "quan Catalunya ha jugat al tot o res, ha perdut sempre. Si hem d'atendre a la història, i vostè és un amant de la història, quan hem jugat així hem perdut. Li demano que no cometem de nou aquest error".

Iceta ha insistit, en contraposició, en que "el camí és reunir-se, dialogar i acordar". "Tots voldríem molt més i molt més de pressa, però la nostra demanda avui és certificar que aquest camí dóna resultats i val la pena no abandonar-lo. No hi pot haver cap tipus de dubte sobre el camí correcte, que és la cooperació i la lleialtat institucional", ha asseverat.