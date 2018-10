Els lletrats avisen JxCat perquè substitueixin Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull

Els lletrats del Parlament no preveuen comptabilitzar cap vot dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem que no hagin designat un substitut del seu grup parlamentari perquè exerceixi les seves funcions, fet que suposa un avís directe a JxCat, que encara no ha tramitat aquestes delegacions.

Aquesta tarda té previst reunir-se la Mesa del Parlament, que tindrà a sobre de la taula les peticions d'Oriol Junqueras i Raül Romeva perquè un altre diputat del grup d'ERC pugui votar en nom seu en el ple.

Segons fonts parlamentàries, la Mesa no ha d'admetre a tràmit els escrits de Junqueras i Romeva, sinó que simplement "en prendrà nota", de manera que no es tracta d'un acord que pugui ser objecte de reconsideració.

Si JxCat no presenta escrits de delegació de funcions per als seus quatre diputats suspesos pel Suprem -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull-, pot obrir-se una esquerda a la Mesa, ja que els lletrats no tenen previst comptabilitzar els seus vots si no han utilitzat prèviament el mecanisme establert a l'acord aprovat ahir pel ple, que contempla que puguin cedir temporalment els seus drets parlamentaris.

En concret, el ple del Parlament va aprovar un text que consta de dos punts: en el primer, es va acordar rebutjar la suspensió de sis diputats processats pel Suprem, però en el segon es va avalar que puguin delegar les seves funcions en un altre membre del seu grup parlamentari, solució que ja apuntava el jutge Pablo Llarena.

Quan ja semblava que la qüestió estava resolta -simbòlicament el ple rebutjava la suspensió però a la pràctica acatava la solució suggerida per Llarena i permetia que els sis afectats deleguessin les seves funcions parlamentàries en un altre membre del seu grup-, les discrepàncies van tornar a aflorar ahir a la nit.

D'acord amb el dictamen aprovat pel Parlament, Junqueras i Romeva van enviar un escrit per demanar que un altre diputat del grup d'ERC pugui votar en nom seu en el ple.

En canvi, els quatre afectats de JxCat -Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull- no van fer el mateix ja que, segons argumenten fonts del seu grup, en haver estat rebutjada la suspensió per part del ple, ja no és necessari que sol·licitin delegar les seves funcions, perquè no estan suspesos.

No obstant això, segons fonts parlamentàries, l'acord aprovat ahir "és molt explícit" a l'hora d'indicar que els diputats que van ser suspesos pel Suprem han de "designar" un membre del seu grup perquè exerceixi els seus drets fins que es resolgui la seva situació processal.