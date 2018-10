Torra demana una reunió a Sánchez i Moncloa respon que ara no és el moment

El Govern espanyol ha respost a la carta del president català, Quim Torra, en la que demana al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, una reunió per abordar l'exercici del dret de l'autodeterminació, recordant que no és "el moment" per fixar una trobada entre els dos dirigents.

Fonts de l'Executiu s'han remès a allò que va dir ahir la ministra portaveu, Isabel Celaá, quan va ser preguntada si el Govern mantenia la seva intenció que hi hagués una reunió entre Sánchez i Torra aquest mes d'octubre.

"No sembla aquest el moment més delicat per decidir una data per a una reunió eventual", va respondre Celaá.

El president català ha enviat una carta al cap del Govern espanyol per convidar-lo a una reunió "en les pròximes setmanes" al Palau de la Generalitat per concretar "els termes del diàleg" i per abordar l'"exercici del dret a l'autodeterminació".

En la carta, amb data d'avui, Torra destaca que és 'imprescindible' que tots dos concretin 'els termes del diàleg perquè realment tingui una funció resolutiva del conflicte polític i li demana una resposta 'valent' a la proposta sobre 'l'autodeterminació' de Catalunya.

Torra ja va anunciar ahir que enviaria una missiva a Sánchez en la seva intervenció en la primera jornada del Debat de Política General al Parlament, en la qual va llançar un ultimàtum perquè, en un mes, el cap del Govern central aportés una resposta a la seva demanda d'acordar un referèndum d'autodeterminació.

No obstant això, en la carta no apareix aquest ultimàtum ni s'estableix cap termini concret, sinó que Torra només convida Sánchez a reunir-se amb ell 'les pròximes setmanes' al Palau de la Generalitat i l'informa que 'aviat' el seu gabinet es posarà en contacte amb el del cap del Govern central per concretar la cita.

En la breu carta, de tres paràgrafs, Torra remarca a Sánchez que han de poder 'parlar de tot en profunditat': 'Del seu projecte per a Catalunya i també de l'exercici del dret a l'autodeterminació', afegeix.

Torra conclou que aquesta solució és la que pot resoldre el conflicte de forma 'sostinguda i democràtica' i recalca a Sánchez que 'el poble de Catalunya mereix una resposta valenta i diferent de la que ha rebut fins avui'