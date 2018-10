Este domingo se celebra el "Memorial Samuel Andújar" de Hoya Gonzalo

El próximo domingo, a partir de las 11:00 horas, se celebrará en Hoya Gonzalo la X Carrera Popular “Memorial Samuel Andújar”, trigésimo sexta prueba puntuable para el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete. Cerca de 400 atletas tomarán la salida para afrontar un recorrido idéntico a las nueve ediciones anteriores, con 10.000 metros de distancia ascendiendo a los molinos eólicos que circundan la población.

Hasta el momento, sólo siete valientes han sido capaces de finalizar las 35 carreras anteriores, en concreto Anastasio Pérez (Tres Leguas de Villamalea), Luis Jiménez Fernández (C. A. Tarazona), Manuel García Poveda (Don Quijote Albacete), Emilio Leal Utiel (C. A. 27 de Agosto de Madrigueras), José Llorens Muñoz (C. A. Antonio Amorós de Caudete), Francisco Sánchez Cabrera (C. A. Hellín) y María Picazo (C. A. Tarazona).

La prueba recordará un año más al doctor Samuel Andújar, el respetado y querido médico de los atletas que nos dejó hace cinco años. Samuel era nacido y criado en Hoya Gonzalo, allí reside gran parte de su familia, y sus paisanos se vuelcan desde siempre con una carrera tan bonita como exigente, con un par de cuestas que requieren de un esfuerzo extra. Curiosamente, el trazado fue diseñado por el doctor Andújar quien, además de ejercer sus labores profesionales como médico, era un atleta de buen nivel que llegó a correr varios maratones con tiempos destacables inferiores a las 3 horas.

La salida y meta se encontrarán en los aledaños de la Piscina municipal. El eje central del evento estará ubicado en el Pabellón polideportivo “Samuel Andújar”, donde se podrá realizar la recogida de dorsales, revisar posibles incidencias y consultar las clasificaciones una vez finalizada la prueba, además de albergar la zona el podium para la posterior entrega de trofeos. En carrera, los puntos de avituallamiento estarán en los kilómetros 3’5, 8’5 y meta.