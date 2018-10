Allendeduero reclama un uso polivalente de la Plaza de la Hispanidad

El barrio Allendeduero apuesta por el uso peatonal de la Plaza de la Hispanidad. Así lo revelan los resultados de una encuesta realizada por un grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos, que aborda otro aspectos, como el de la zona azul, los espacios verdes o el mobiliario urbano.

En uno de los apartados de este cuestionario, al que respondió también una cuarta parte de personas que no viven en esta zona, pero la frecuentan, más de un 58% se muestran de acuerdo en reducir en esta plaza la circulación y aparcamiento de vehículos y convertirla en un espacio público para uso del ciudadano, con zonas verdes, de paseo y áreas de juegos o deportivas. Un porcentaje similar, aunque algo menor, rechaza la idea de que la plaza sea diáfana, sin árboles, para facilitar la visión de los conciertos que se celebran en fiestas y con más plazas de aparcamiento, pensando en el mercadillo de los sábados. En sus conclusiones, este grupo de trabajo opina que “la Plaza de la Hispanidad y su entorno debe ser en todo caso un espacio multidisciplinar y adaptable y en ningún caso debe condenarse su configuración a un solo uso y menos si este es ocasional”.

También son más del 58% los encuestados a los que les gustaría que se creara una gran zona de uso público, conectando esta plaza con el parque de la Glorieta Rosales. Entre las propuestas para esta zona la que mayor fuerza cobra es la de un parque infantil seguro. Y la mayor parte se muestra partidaria de continuar el paseo recién reparado en la Avenida de Castilla, con bancos, árboles y sin variar los aparcamientos.

Respecto a otras cuestiones del barrio, más del 61% de los encuestados dice que habría que eliminar la zona azul. En este sentido, en las conclusiones se aboga por “eliminar gran parte de las plazas de aparcamiento regulado del barrio, sobre todo de aquellas calles donde no tiene sentido la rotación y son predominantemente residenciales”. Al mismo tiempo, entiende que hay que “conservar aquellas plazas reguladas totalmente necesarias, estudiando qué servicios necesitan aparcamiento y esa rotación de vehículos por servir a gran número de personas de otras zonas de Aranda y en qué horarios”. El grupo de trabajo de la encuesta considera “demostrado que la eliminación de aparcamientos reduce la circulación y aumenta el uso del transporte público. Allí donde no se puede aparcar de manera sencilla, se buscan alternativas para no llevar el coche: caminar, autobús, bicicleta. Por tanto se debería estudiar las necesidades reales de aparcamiento en las inmediaciones de la Plaza de la Hispanidad que ahora parecen verse alteradas por otras circunstancias”.