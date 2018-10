Dudas fuera

Camino de la jornada 8 y en el Real Oviedo se vive un clima relativamente tenso debido a las luces y sombras que ha dejado el equipo después de dos meses de competición. Tres empates, dos victorias y dos derrotas es el balance de los azules en lo que llevamos de Liga. Pero en los inicios casi son más importantes las sensaciones que los resultados y, en este aspecto, Aarón Ñíguez reconoció esta semana para Radio Albacete que son "malas", una valoración que no implica que esto pueda cambiar si el equipo enlaza de manera consecutiva dos o tres resultados favorables.

El conjunto carbayón quiere conseguir este fin de semana (domingo, 16:00 horas) la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere ante el Albacete y así disipar cualquier duda que pueda tener la afición. Anquela cuenta con cuatro bajas para este choque. Carlos Martínez, Carlos Hernández, Oswaldo Alanís y Toché no estarán disponibles para este próximo encuentro así que el técnico jienense tendrá que convocar mañana al menos a tres jugadores del filial, que incluso podrían ser cuatro si Ibrahima no se recupera de una contractura lumbar que no le ha permitido entrenar con normalidad durante la semana. En el caso de que el senegalés no llegue a tiempo, que todo apunta a que sí, Steven sería el elegido para ocupar su lugar.



Los futbolistas del Vetusta que ayer participaron en el amistoso contra el CD Covadonga fueron Sandoval, Jimmy, Josín, Jero, Javi Hernández, Borja Sánchez y Jorge Mier. Seguramente estos tres últimos sean los que más opciones tengan para ir citados vistas las últimas convocatorias del técnico jienense.

En cuanto al rival, el Albacete, suma 13 puntos, 4 más que el Oviedo, y es el único equipo invicto tanto de Primera como de Segunda División con tres victorias y cuatro empates. Ha marcado 13 goles a favor y ha encajado 7 por los 9 y 11 que acumula el Oviedo respectivamente. De los tres encuentros ganados, dos de ellos fueron a domicilio contra Mallorca y Reus y, al igual que el conjunto azul, solo ha logrado dejar la portería a cero en una ocasión. En la última jornada el conjunto manchego empató a dos frente al Zaragoza en el Carlos Belmonte.

Luis Miguel Ramis cuenta con un gran potencial en la parte de arriba con tres delanteros como Zozulya, Alfredo Ortuño y Rey Manaj, este último con tres tantos es el máximo goleador del equipo. Los que finalmente no estarán en el Tartiere serán los exoviedistas Jon Erice y Néstor Susaeta. Ambos lesionados por una rotura de fibras, aunque en el caso del extremo tampoco podría jugar por contrato. Por su parte, el mediocentro, que era uno de los futbolistas que había disputado todos los minutos, se vio aquejado de unas molestias durante el entrenamiento del pasado martes y no podrá enfrentarse al cuadro carbayón en el municipal ovetense al igual que ocurrió la temporada anterior.

El colegiado pucelano Oliver de la Fuente Ramos será el encargado de dirigir el choque. Ha arbitrado a los azules en cuatro ocasiones, con dos victorias y dos derrotas. Los triunfos fueron ante el Huesca (0-1) en la temporada 2015/2016 y frente al Cádiz en el Tartiere el curso pasado (1-0). En cuanto a los encuentros perdidos ambos fueron hace dos campañas, uno de ellos a domicilio contra el Rayo Vallecano (2-0) y otro en el municipal ovetense ante el Reus (0-1).

El encuentro será a las 16:00h, y 30 minutos antes empezaremos con nuestra previa en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. El partido lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com.