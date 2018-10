Víctor Pérez: "Vamos a ponérselo difícil al Bilbao Basket"

El nuevo Oviedo de Javi Rodríguez se pone en marcha este sábado a las 17:00 horas en el Pabellón de Pumarín, ante uno de los rivales más fuertes de la categoría, el RETAbet Bilbao Basket. Junto con el Real Betis fue uno de los equipos que desdendió de la Liga Endesa el año pasado. En palabras del escolta sevillano: "El Bilbao junto con el Betis son las dos plantillas que marcan la diferencia en esta liga. Son dos equipos hechos para subir". Aún así, no duda del potencial del equipo, y a pesar de que no llega en su mejor nivel físico se muestra optimista: "Hay algunos jugadores tocados, pero eso no es excusa, eso tiene que reforzarnos. Esperemos que este sábado podamos poner al Bilbao contra las cuerdas".

El andaluz cumple su séptima temporada consecutiva en la entidad carbayona y afirma que no se esperaba encadenar tantos años seguidos en la que ya es como una segunda casa para él. El otro capitán, Fran Cárdenas, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el año pasado, ya tiene el alta médica, aunque aún le falta ritmo. Víctor Pérez comento que su compañero "no está al 100% de su ritmo, pero eso se lo darán los entrenamientos y los partidos".

Los de Javi Rodríguez estrenan inquilino en el banquillo, pero también cuentan con muchas novedades entre la plantilla. Es un equipo remozado que cuenta con seis caras nuevas y cuatro jugadores que saben lo que es vestir la camiseta azul marino. Sobre ello habló el capitán: "Seguimos cuatro del año pasado, pero el gran trabajo hecho ha provocado que cuatro compañeros con los que contábamos hayan dado el salto a la Liga ACB. La adaptación de los nuevos ha sido muy rápida y muy buena".

Destaca también la filosofía del nuevo técnico: "Javi implanta una forma de jugar con la que tuvo mucho éxito en su etapa como jugador. Tenemos que empezar nuestro juego desde la defensa, siendo muy agresivos". También mando un mensaje para afición aprovechando los micrófonos de Asturias SER Deportivos: "Los jugadores lo vamos a dar todo para que el público disfrute y siga animando, les pido que sigan siendo fieles a Pumarín".