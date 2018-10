Buitrago regresa a Villarrobledo tras un discreto paso por el Silla CF

El CP Villarrobledo ya tiene al delantero que había anunciado hace semanas, vuelve Diego Buitrago. El ariete de 25 años regresa tras un discreto paso por el Silla CF en el que no ha anotado ningún gol en los cinco partidos que ha disputado. Buitrago competirá por un puesto en el once inicial con Fran Cortés y Ángel Ortiz.

