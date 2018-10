Koldo Saratxaga y Joxemari Sors, dos mentes inquietas

Un libro sobre gestión les unió hace once años y, desde entonces, comparten diagnóstico de la vida. Koldo Saratxaga, impulsor de éxitos empresariales como Irizar, K2K Emocionando y Ner Group, ha luchado toda su vida por fomentar "una nueva forma de relacionarse, por la humanización de las personas en los diferentes espacios de la vida sin separar, trabajo, diversión o familia", ha comentado en el espacio Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi en A vivir que son dos días Euskadi. Saratxaga, cuyo nombre y una de cuyas empresas, Ner Group, han sido destacados en Bucket List, la lista de las empresas, academias, organizaciones y empresas líderes del mundo, explica que lo que ha hecho en su vida "es intentar tener una relación humana absolutamente diferente", explica. Algo que suscribe el Presidente de la Fundación Cultural Elkar, Joxemari Sors, que remarca las "aportaciones a nivel humano que ha realizado Koldo" a lo largo de su vida.

Koldo Saratxaga, Aloña Velasco y Joxemari Sors / Cadena SER

Para Sors, "la economía viene de las relaciones humanas. Nuestra labor está unida al desarrollo de la cultura. Reivindicamos la industria cultural pero entendida como aportación al país. Hay que buscar el equilibrio con las personas". Él sostiene que cultura, educación y industria van unidas.

La vida de ambos tiene que ver con las inquietudes. Saratxaga considera que el hombre es el animal que más destruye y, al mismo tiempo, el más capaz para hacer algo positivo. "Lo que tiene que unir a la sociedad tiene mucho que ver con los sentimientos", afirma, y habla del amor. "A las personas se les valora normalmente por lo que hacen, y tienen que ser valoradas por lo que sienten. Hay que trabajar sobre los sentimientos". Y acuñan el término amor sin tabúes. "Siempre he estado cerca del amor, pero, sobre todo, lo he sentido hace poco. Lo sientes cuando entregas. El amor se siente cuando se comparte con generosidad. Es entregarse y vaciarse", detalla.

Koldo Saratxaga "La naturaleza es generosa; la mayoría de las personas tienen más de positivo que de negativo"

Tanto Sors como Saratxaga tienen claro que, si bien el dinero es necesario, lo son más otros valores como "el trabajo en equipo, la ilusión de crear, las relaciones o el proyecto en común". "En la vida están los pequeños detalles", explica Saratxaga. "El dinero no es la finalidad, es para reinvertir y seguir creando cultura, para invertir también en la gente", apostilla Sors.

Joxemari Sors "Tenemos demasiada información y nos está faltando la cultura"

El ingeniero dice haber descubierto el silencio como vía para llegar a la paz interior y al autoconocimiento. "Tienes que alejarte del ruido. Si en la vida es muy difícil buscar un camino, se debe buscar el silencio para saber lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, no disfrutas y es fácil que te manejen". Porque "el silencio te lleva a reflexionar y a tomar tus propias decisones. Hoy en día no somos libres y las decisiones las toman otros por nosotros, advierte Joxemari Sors. Deberíamos ayudar entre todos a reflexionar. Tenemos demasiada información y nos está faltando la cultura, porque no sabemos gestionar esa información. Carecemos de cultura", sostiene.