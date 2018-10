"Nunca le hice yo eso"

El acusado de presuntos abusos sexuales a un exalumno del colegio Gaztelueta ha negado los delitos a los que se enfrenta y para el que piden hasta 1 0 años de prisión.

El exdocente, de 43 años, ha asegurado en su declaración que "nunca hice yo eso ni a él ni a nadie". "No me explico cómo se ha podido dar esto", para, visiblemente emocionado, añadir que "llevo 2.269 días que me levanto por la mañana y no encuentro explicación". "y sé que aquí vendrán profesionales que vendrán a explicar...yo soy maestro, ellos psicólogos que podrán explicar porqué tienen es esta frustración o esta inquina. No sé lo que es", ha concluído.

El acusado, que tiene en la actualidad de 43 años de edad, se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por parte de la acusación particular.

Por su parte, el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión, así como una indemnización de 40.000 euros para la víctima, que tiene ahora 22 años.