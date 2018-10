"No entendemos que la Diputación deje tirado al centro en pleno éxito"

El director del Urdaibai Bird Center, José Maria Unamuno ha valorado en 'Hoy por Hoy Bilbao' la decisión de la Diputación de retirar de los presupuestos del año que viene la ayuda que venía ofreciendo al centro desde su apertura en 2012.

Unamuno asegura que "no me explico que el centro, en pleno éxito en cuanto a visitantes, programas e investigaciones no cuente con el respaldo de la Diputación cuando ha sido una de las cuatro patas sobre las que ha desarrollado su actividad desde los inicios". Asegura Unamuno que sin la ayuda foral, "peligra no sólo la viabilidad de la instalación sino los 9 empleados que trabajan en él así como los proyectos que se llevan a cabo aquí".

Ante la posibilidad de que el departamento foral de Medio Natural rectifique, Unamuno afirma que "el año pasado ya se logró unanimidad de todos los grupos para recuperar la ayuda que también suspendieron inicialmente. Este año nos toca otra vez, como el día de la marmota, pelear por recuperar la subvención. Nos pondremos a ello a tope", ha concluído