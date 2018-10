Martínez y Aduriz, ok

Los jugadores del Athletic Club Aritz Aduriz, Iñígo Martínez e Iago Herrerín están "disponibles" para el derbi liguero de este viernes ante la Real Sociedad, según confirmó el entrenador del Athletic Club Bilbao, Eduardo Berizzo.

En la rueda de prensa previa al partido, Berizzo avanzó que Herrerín, que recibió el martes el alta médica de la lesión en el hombro que le tiene de baja desde el inicio de la temporada, podría incluso jugar mañana.

Aunque aseguró que, aunque lo tiene "claro", no decidirá hasta mañana, después del último entrenamiento, la alineación inicial.

En ese once podrían estar también Aduriz, que se había entrenado a menor ritmo que sus compañeros el pasado martes, e Iñigo Martínez, que sufrió una lesión muscular como consecuencia de un golpe recibido el sábado en el Camp Nou

Con Iago, Iñigo y Aduriz disponibles, la única baja por lesión en el Athletic para recibir a la Real es Iñigo Lekue.

Quien no será convocado será Alex Remiro, quien, según desveló el miércoles el presidente, Josu Urrutia, no tiene intención de renovar con el Athletic el contrato que les une hasta 2019 y no ha sido convocado en lo que va de curso.

"Evidentemente Alex tiene todo el derecho de decidir sobre su futuro, pero el club también a tomar decisiones sobre su plantilla", dijo Berizzo sobre el meta navarro.

El técnico argentino, por otro lado, se felicitó de la reciente renovación del también joven Peru Nolaskoain. "Estoy contento con contar con Peru y feliz con la decisión que ha tomado",