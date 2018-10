El Juzgado archiva la denuncia del PP contra la municipalización del servicio de playas

El juzgado de contencioso administrativo número dos de Cádiz ha archivado la querella interpuesta por la anterior subdelegación del gobierno del PP contra la municipalización de los servicios de playa impulsado por el gobierno local de Podemos y Ganar Cádiz.

La subdelegación del gobierno impugnó en septiembre de 2017, estando del PP al frente del ejecutivo, el acuerdo plenario que aprobó el proceso de municipalización argumentando que no existen criterios económicos que fundamentaran esa decisión, que podría llegar a generar desequilibrios en la hacienda local.

Además, según la denuncia, la subrogación de estos trabajadores desde su empresa matriza la empresa municipal, vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Según ha explicado esta mañana en conferencia de prensa el alcalde, la sentencia desmonta uno por uno – ha dicho – los argumentos del PP. Al mismo tiempo, José maría González ha pedido responsabilidades políticas al PSOE que, en palabras del alcalde, desarrolló un "doble juego en este asunto", sin expresar rechazo a la municipalización, "pero dificultando el proceso"

Así las cosas, hoy, José Maria González, se ha preguntado esta mañana quien se responsabiliza de los daños políticos y de imagen que sufrió la ciudad.

El alcalde, además, ha culpado a los populares de valerse de la institución, en este caso de la subdelegación del Gobierno para fines de autopromoción política.

El alcalde ha explicado que el gobierno local ha optado por la prudencia, y no ha desarrollado nuevos modelos de municipalización de servicios en la ciudad. Seguirán en ese empeño, pero no en lo que queda de legislatura, se trata de una estrategia que desarrollará en el próximo mandado, en caso de obtener responsabilidad de gobierno, aunque no ha detallarlo en qué servicios se plantearán nuevas municipalizaciones.