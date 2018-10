Carteles que advierten de la existencia de residuos peligrosos en El Hondón

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón se ha pronunciado este jueves 4 de octubre sobre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear quien afirma que los terrenos del Hondón se encuentran contaminados por radiación. Según fuentes municipales no es la primera vez que manifiesta la necesidad de incluirlos en un 'catálogo oficial de suelos contaminados'.

Castejón ha dicho que "el hecho de contar con este catálogo oficial de suelos contaminados va a suponer una oportunidad que puede permitir al Ayuntamiento solicitar ayudas que lleven a su restauración definitiva".

"Según consta en el acta de una reunión mantenida el 15 de noviembre del 2016, los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, ya manifestaron que a falta de un análisis más detallado, el terreno no supone un riesgo radiológico significativo para la población, por lo que no hay motivo alguno de alarma social. El Consejo de Seguridad Nuclear no ha dicho nada nuevo que no se supiera ya desde hace años", según, Ana Belén Castejón.

Además, el CSN considera que podría ser suficiente con el vallado de la zona para asegurar la restricción de los usos de la parcela y evitar así, que haya presencia frecuente en el emplazamiento.

En marzo de 2018, el Ayuntamiento redactó el anteproyecto del cerramiento y vallado de El Hondón, enviándoselo a Solvia para que ejecute el vallado. Asimismo, dicho anteproyecto se le remite el 3 de abril de 2018 a la Dirección General de Medio Ambiente y a otros organismos afectados como ADIF, Dirección General de Carreteras, Dirección General de Bienes Culturales, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y la Confederación Hidrográfica del Segura, solicitando que informaran al respecto. "Dicha notificación no fue respondida por la Dirección General de Medio Ambiente".

Posteriormente, cuando cambia la titularidad de los terrenos, pasando de Solvia al Ayuntamiento, el consistorio vuelve a redactar una memoria elaborada con propuesta de cerramiento vallado, puesto que ya es titular de los terrenos. Además, ha vuelto a solicitar informes a todos los organismos afectados, concretamente con fecha 20 de septiembre de 2018, sin que "hasta ahora se haya recibido contestación".

"Tan pronto se reciban dichos informes, y con las consideraciones que los organismos competentes nos indiquen, el Ayuntamiento procederá al vallado ya que dispone de partida presupuestaria para ejecutarlo en este mismo ejercicio", concluyó Castejón.

Mientras que no se reciben estas autorizaciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo medidas urgentes, entre las cuales se incluye el arreglo y refuerzo de la puerta de acceso principal, y la instalación de carteles que advierten de la existencia de residuos peligrosos en lugares donde pueden acceder peatones.

Por otra parte, el Ayuntamiento espera contar con el proyecto de restauración de suelos del sector, elaborado por expertos de la UPCT, que plantea opciones de tratamiento in situ, a lo largo del mes de noviembre.