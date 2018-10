El Villarreal tratará de conquistar Moscú

El Villarreal se medirá este jueves al Spartak de Moscú con la idea de recuperar las sensaciones positivas que solo encuentran lejos del estadio de La Cerámica, ya que solo han sido capaces de ganar fuera de casa en lo que lleva de temporada. Los amarillos afrontan esta segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa tras no poder ganar al Rangers en casa (2-2), lo que les deja en cierta desventaja y necesitados de resultados.



El Villarreal llega a este partido con las bajas de los lesionados Bruno Soriano, Santi Cáseres y Javi Fuego, a los que se suma la del también centrocampista Manuel Iturra, que no está inscrito en esta competición. Con todo este panorama y tras tres partidos seguidos en siete días, el técnico debería hacer cambios y rotaciones, tras mantener el bloque en los partidos de Liga.



Pese a ello, el técnico ha dejado fuera de la convocatoria a los jóvenes Miguel Llambrich y Manu Morlanes, mientras que regresan a la citación el tercer portero Mariano Barbosa, el defensa Daniele Bonera y el joven canterano Samu Chukwece.



Con ello el posible once estaría formado por Andrés Fernández en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz y Pedraza como defensas. En el centro del campo Funes Mori y Trigueros como pivotes, a los que acompañarían Layún y Pablo Fornals o Cazorla en las bandas. Toko Ekambi y Gerard Moreno o Sansone formarán la línea de ataque.



El Spartak recibe mañana a conjunto español en medio de una profunda crisis, tanto de juego como de resultados, y envuelto en la polémica por la indisciplina de varios de sus futbolistas. Además de caer en la primera jornada de la Liga Europa ante el Rapid (2-0), el equipo dirigido por el italiano Massimo Carrera ha perdido los últimos dos partidos de liga en casa, ante el Ajmat y el Rostov de Valeri Karpin.Eso le ha hecho caer hasta quinto lugar en la clasificación, a siete puntos del líder, el Zenit San Petersburgo.



Además su futbolista, Glushakov ha sido apartado del equipo por criticar públicamente al técnico, Massimo Carrera, lo que ha dividido a la afición.







