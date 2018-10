PP y Ciudadanos presentan un estudio sobre mayores de 65 años

A pesar de la descalificación del alcalde Lacalle hacia Ciudadanos por su falta de aportaciones, la vicealcaldesa de Burgos, Gema Conde, ha comparecido con la portavoz del partido naranja, Gloria Bañeres, para presentar el estudio sobre calidad de vida de los mayores de 65 años, fruto del consenso entre PP y Ciudadanos. Un trabajo que refleja, en un 79% de las personas encuestadas, un nivel de calidad de vida alto, aunque más del 41% nunca o casi nunca está conforme con su bienestar material. Así lo ha explicado Trinidad Valdivielso, coordinadora del estudio hecho por la consultora Láquesis a través de más de un millar de encuestas y talleres con mayores. En la última década los mayores de 65 años han pasado de ser el 17% a más del 21% de la población, cerca de la tercera parte del total. Las mujeres son 4 puntos más que los hombres. Los que superan los 80 años son más del 7% y representan un objetivo especial para los servicios sociales al presentar más necesidades. La esperanza de vida se sitúa hoy en 83 años, 13 años más que a principios de los años 60. Sobre los principales indicadores que se ha cuestionado a las personas mayores, más del 30% tiene problemas de bienestar emocional, el 61% dice no tener buenas relaciones interpersonales aunque un porcentaje mínimo admite sentirse exluído socialmente. La mitad reconoce no tener problemas físicos casi nunca. Cerca del 30% dice no tomar sus propias decisiones nunca o casi nunca. El estudio sobre calidad de vida de los mayores de 65 años de la ciudad servirá para adecuar los recursos del área de Servicios Sociales a las necesidades de los usuarios en el próximo Plan Municipal de atención a personas Mayores 2019-2022.

Seguir leyendo