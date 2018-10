Reprochan a Pedro Sánchez no haber condenado agresiones independentistas del 29-S

La Asociación de policías nacionales y guardias civiles JUSAPOL ha anunciado en Burgos que volverá a manifestarse en Barcelona el próximo 10 de noviembre para pedir la equiparación de condiciones socio-laborales con los cuerpos policiales autonómicos. Hoy han añadido a su protesta la petición de garantías a gobiernos y partidos en su libertad de manifestación, tras las agresiones que sufrieron algunos agentes por parte de independentistas en Barcelona el pasado 29 de septiembre. Francisco Fernández, portavoz de JUSAPOL en Burgos, justifica las concentraciones de hoy ante las sedes del PSOE en todo el país como reacción a que Pedro Sanchez no haya condenado la violencia sobre los policías que se manifestaban en la capital catalana, según aseguran.

Las demandas de JUSAPOL de igualdad de condiciones laborales no se ha visto satisfecha con la subida de sueldo firmada con el ministerio por los 5 sindicatos con representación ya que no contempla la consolidación en el complemento específico y deja fuera del acuerdo las pagas extra y a los colectivos de segunda actividad y en reserva. JUSAPOL insiste en que policías y guardias civiles cobran hasta 10.000 € brutos menos al año que Mossos de D'esquadra y Ertzainas y reclaman ser recibidos por el ministro del Interior. De momento no tienen presencia en la mesa negociadora, donde esperan estar tras las próximas elecciones sindicales porque aseguran tener el 60% del apoyo de las plantillas, al menos en la provincia de Burgos.