Carlos Fernández: "No me maltrato por no marcar"

Carlos Fernández se afianzó en la titularidad del Depor tras su llegada. Hasta ahora, dejó detalles de mucha calidad pero le falta el gol. A pesar de que en los partidos se nota su ansiedad, el ariete afirma que no está excesivamente preocupado por no conseguir su primer tanto. "No me maltrato por no marcar. Hay más cosas que puedo aportar. Hay más facetas", explica. "Eso ya llegará", tiene claro.

El delantero cedido por el Sevilla reconoce también que el equipo está en un momento dulce, aunque también en plena fase de adaptación al nuevo sistema de Natxo González. "Es una idea nueva y todo tiene un proceso", confiesa, aunque reconoce que es mucho más fácil adaptarse cuando se consiguen victorias.

El domingo llega a Riazor el Málaga. El líder, para Fernández, parte con una ligera ventaja de cara a llevarse los puntos, aunque en estos casos nunca hay favoritos. "El Málaga es un gran equipo que ha hecho un inicio de liga sensacional", afirma.

Por último, Carlos Fernández se refirió a la afición del Deportivo. Poco más de 700 aficionados tendrán que ser recolocados. Un número mucho menor al del anterior partido. El estadio podrá lucir un aspecto muy parecido al de sus grandes tardes. El vestuario espera que ahora la afición responda "y que disfruten porque lo vamos a dar todo". Un triunfo del Deportivo dejaría a los de Riazor a un punto del líder e igualado, al menos, en puntos con el ascenso directo.