El CSN señala como zona con radiactividad las balsas de fosfoyesos

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reconocido como zonas afectadas por radiación las 1.200 hectáreas de las Balsas de fosfoyesos con presencia de radio 226, y otros 1.600 metros cuadrados de las Marismas de Mendaña afectados con cesio 137. El consejero de medio ambiente, José Fiscal, asegura que esta información constata que el proyecto de clausura de las balsas realizado por Fertiberia "no sirve". El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, se reafirma en su tesis de luchar por la recuperación de las 1.200 hectáreas de fosfoyesos y confía en que la Unión Europea dote con 1,2 millones de euros los trabajos del comité de expertos este mismo mes de octubre.

Las organizaciones ecologistas han señalado que estos hechos ya se conocían. La diferencia es que ahora el CSN lo reconoce y piden por ello medidas urgentes.

El CSN señala seis zonas afectadas por radioactivad en toda España y dos de ellas están en Huelva. Ninguno de esos espacios supone riesgo para la salud.

Estos suelos no están catalogados oficialmente como terreno contaminado porque aún no se ha elaborado el inventario de suelos afectados por radiación, por lo que se encuentra en un limbo legal.

La Consejería de Medio Ambiente no tiene aún ese informe, pero la representación de la junta en el Consejo de Seguridad Nuclear lo va a solicitar para conocerlo con exactitud. El consejero no cuestiona la información y entiende que se constata que el proyecto de clausura de las balsas elaborado por la empresa no sirve.

José Fiscal cree que en las balsas de fosfoyesos hay que actuar cuanto antes con un proyecto que debe recuperar la zona y no frustrar a la población.

El alcalde de Huelva ha indicado esta mañana que la contaminación por radiación es uno de los motivos por las que se ha creado la mesa de participación que trabaja en la recuperación integral de las 1.200 hectáreas de las balsas de fosfoyesos, incluida la zona donde están enterradas las cenizas contaminadas con cesio 137 procedentes del accidente de la planta de Acerinox en Cádiz, y los fosfoyesos negros. La novedad del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, para Gabriel Cruz, reside en la demanda de hacer un catálago de suelos afectados por radioactividad, para después poder actuar.

El Ayuntamiento está trabajando de hecho en la obtención de un programa piloto de la Unión Europea para dotar con 1,2 millones de euros los trabajos del comité de expertos que determinará la solución más correcta para las balsas. Es un expediente que podría resolverse en cuestión de semanas. En los presupuestos de 2018 del Ayuntamiento hay además una partida para avanzar en el estudio y la definición de los suelos contaminados que hay en la ciudad.

Hasta ahora habían sido los ecologistas los que habían reconocido esa radiación que reconoce el organismo. El Ministerio de Transición Ecológica ha asumido la tarea de realizar el catálogo de suelos contaminados.

Para la Mesa de la ría, este reconocimiento viene a dar la razón a algo que ellos vienen denunciando desde hace 15 años según su portavoz, Rafael Gavilán.

Para WWF, esta información no llega por sorpresa y es algo que ya se conocía. Por eso la organización siempre ha pedido que se recuperen por completo las marismas del Tinto, y no tapando y escondiendo los residuos.

Ecologistas en Acción ha redundado en esta misma idea y valora que ahora el Consejo de Seguridad Nuclear reconozca la radiactividad en las balsas de fosfoyesos. El colectivo pide una actuación urgente en las marismas.