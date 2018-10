Amnesia, investigada por blanqueo de capitales, colabora en el acto del Día de la Policía

La empresa Palladium y la discoteca Amnesia colaboraron en el acto del Día de la Policía en la Comisaría de Ibiza celebrado este martes. De hecho, el propio comisario dio las gracias de manera “efusiva” a ambas empresas, además de a algunos organismos e instituciones en su discurso. Dijo textualmente: "Quiero agradecer muy efusivamente al Consell, a AENA, al Grupo Palladium, a la discoteca Amnesia, el apoyo que nos han dado para poder desarrollar este acto en las mejores condiciones".

Se da la circunstancia de que en 2016 el dueño de la discoteca Amnesia, junto a otros directivos, del establecimiento fue detenido dentro de una operación por supuestos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. Un asunto que aún esta bajo secreto de sumario y a la espera de juicio.

El comisario con el que nos hemos puesto en contacto para que nos explicara esta situación, resta importancia al hecho…Asegura que no hay ningún conflicto de intereses y que la discoteca Amnesia lo único que ha hecho “es prestar unos focos para iluminar el acto en la comisaria”. Además, explica que “no es la primera vez que sucede”. Manuel Hernández añade que desconoce en qué momento procesal se encuentra el caso y que en ningún caso ha habido contactos con los responsables del establecimiento, sino con personal de la discoteca. Hernández además quiere dejar claro que no se ha escondido esta colaboración y de ahí que se dieran las gracias públicamente. Se ha mostrado “sorprendido” porque le diéramos importancia a este hecho, porque “lo único que hemos hecho es organizar un acto y buscamos que quedara lo mejor posible”.

Por su parte, el director Insular de la Administración del Estado, Ramón Roca, dice que este tipo de actos no dependen de él, además recuerda que lleva muy poco tiempo en el cargo, pero reconoce que también le "extrañó" esta colaboración en el acto de la Policía..