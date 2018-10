Hallan un cadáver en Santo Tomé

La Guardia Civil rescata el cadáver de un joven en Santo Tomé. Alrededor de las seis de la tarde, tal y como informan desde la Benemérita, se estableció en el que intervinó el grupo de rescate e intervención en montaña. La razón fue la visualización de un cadáver en una "zona escarpada y de difícil acceso".

Al parecer, se trata de un joven lituano de 20 años, cuyo cadáver se encontraba en el paraje Peñas Rubias del término municipal de esta localidad.

Aún no se conocen las causas exactas de la muerte del joven, aunque la Guardia Civil baraja la hipótesis de una caída por esta complicada zona. Aun así, los miembros del Instituto Armado no descartan otras posibilidades, algo que esclarecerá la autopsia. Lo que sí parece demostrado es que "el cuerpo no presentaba signos de violencia".