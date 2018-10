Dani Fragoso: "Germán Crespo ha tratado siempre a todo el mundo por igual"

Dani Fragoso, uno de los futbolistas del Real Jaén que este miércoles fue despedido por temas deportivos del club, ha comparecido un día después ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio de La Victoria para pedir disculpas y solicitar al club blanco que sea readmitido en el equipo. "Esta convocatoria ha sido exclusivamente porque la he pedido yo. Si he dicho o he hecho algo que alguien se ha sentido ofendido, compañeros, aficionados o entrenador, les quiero pedir disculpas", ha comenzado diciendo el futbolista catalán.

"En mi vida he tenido un problema y no voy a buscarlos ahora", ha seguido diciendo Fragoso, que ha reconocido estar muy mal y muy afectado, arrepentido de todo lo que pasado. "Desde un principio se habló de que había dos grupos y yo desde dentro os puedo asegurar que no ha habido dos bandos. Hay hasta compañeros de Granada que se han quedado en mi casa a dormir.", ha explicado Fragoso en una rueda de prensa que puedes escuchar en el Ser Deportivos Jaén de este jueves.

El central catalán, ante las preguntas de los periodistas en sala de prensa, ha dicho que en el vestuario no hay rebelión, que no hay grupo en contra del entrenador, sino al revés, "cuando hemos tenido un resultado desfavorable hemos estado más unidos que nunca". "Al míster le molestó que yo fuera a la reunión y yo hablé con él ayer y le dije que si yo hubiese sido el míster hubiera hecho lo mismo", ha reconocido con sinceridad uno de los capitanes del Real Jaén.

Fragoso ha explicado los motivos por los que acudió a la 'famosa' reunión en la que estuvieron también Andrés Rodríguez, Migue Montes e Higinio Vilches. "Voy a la reunión solo y exclusivamente como segundo capitán, no como Dani Fragoso. Creo que estaba en la obligación de ir. Se habló de muchas cosas y yo en algunas de ellas estaba en desacuerdo", ha explicado.

Por último, Fragoso ha reconocido que solo tiene palabras de agradecimiento a Germán Crespo. "He jugado todo con él y el trato ha sido siempre exquisito hacia mí. Él ha tratado a todo el mundo siempre por igual. ¿Como voy a querer echar a un entrenador si soy el que más minutos está jugando de la plantilla?", se ha terminado preguntando Fragoso que ha reconocido que "mejor no tenía que haber ido a esa reunión".