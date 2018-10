El otoño es la época por excelencia para la recogida de setas. Según vaya avanzando el mes de octubre, cada vez serán más los jienenses los que irán a los bosques de la provincia para recoger setas, un manjar para el que hay que tener ciertos conocimientos ya que algunos tipos, recordamos, son mortales.

Como suele ser habitual, desde hace cuatro años, la Junta de Andalucía ha publicado una ordenanza con las normas a seguir para esta actividad en los terrenos forestales de la provincia. Estas normas estarán vigentes hasta el próximo mes de mayo de 2019 y pretende evitar "la recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente" según explica el delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega.

Normas a tener en cuenta

1. La recolección para autoconsumo no debe superar los tres kilos de peso por persona y día.

2. Están prohibidos los rastrillos, escarillas, azadas y otros utensilios que remuevan la capa superficial del suelo. El objetivo es evitar daños al llamado micelio de los hongos ya que, si se daña, se podría impedir el crecimiento de nuevos hongos.

3. No se pueden recoger las setas inmaduras o en mal estado y tampoco las no comestibles.

4. No se permite la recogida de las setas durante las horas en las que no haya luz. Además, no podrás llevarlas en bolsas porque no se pueden airear y tampoco se pueden dispersar las esporas.

5. Recoger hongos en los montes públicos de la Junta es gratis salvo que se especifique lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamiento. Estos montes también pueden tener restringido el acceso por motivos de seguridad, actividad cinegética o trabajos de mantenimiento y gestión.

6. Los montes que pertenecen a los Ayuntamientos dependerán de las legislaciones municipales.

7. Quedan fuera de esta legislación los terrenos públicos y privados con aprovechamientos de setas y/o trufas ya que tienen su propia normativa.