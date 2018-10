Solo el 1,6 por ciento de las viviendas de alquiler en Mallorca se ha regularizado

De las casi 11.000 viviendas que se ofertan de forma ilegal en Mallorca tan solo 174 han regularizado su situación. Después de dos meses tras la apertura del plazo para la compra de plazas turísticas, tan solo poco más del 1 por ciento de las viviendas plurifamiliares se ha dado de alta.

Son datos de la conselleria de Turismo recogidos por El Pi. En concreto son 10.746 viviendas que no estaban regularizadas y suman un total de 67.095 plazas turísticas en la Isla. Según el diputado de esta formación Josep Melià, es una "diferencia abismal" que demuestra que la ley turística "no funciona o que las cifras no reflejan la realidad".

En la conselleria de Turismo defienden que no se debe regularizar toda la oferta ilegal sino que ellos defienden un modelo de calidad que cumpla con una serie de criterios y de sentido común. La consellera Bel Busquets, en comisión parlamentaria, insiste en que la ley funciona de forma correcta porque actualmente en las Islas hay 92.000 plazas de alquiler legal.

Por otro lado, desde principios de agosto y hasta finales de septiembre la conselleria de Turismo ha entregado 122 licencias DRIAT, que son las que permiten llevar a cabo la actividad turística. En total se han presentado 391 peticiones, de las cuales a 269 se les reclama más documentación.

Busquets también ha comparecido este jueves a petición de El Pi para explicar en sede parlamentaria los precios de las plazas turísticas aprobadas a principios de julio. El PP ha acusado a la conselleria de Turismo de estar de "rebajas" por haber reducido en 500 euros el precio de una plaza hotelera o una vivienda unifamiliar.

El diputado popular, Miquel Jerez, critica que el Consell de Mallorca pidió que el precio se quedara en los 3.500 euros.