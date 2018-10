Los inspectores de Turismo no dan abasto con las denuncias por alquiler vacacional

Los 15 inspectores de la conselleria de Turismo no dan abasto con las denuncias que se han presentado en Mallorca por alquiler turístico ilegal. Hasta finales de agosto se han registrado 494. En declaraciones a la SER, el director general de Turismo, Antoni Sansó, dice que hay lista de espera y que se están tramitando por escrupuloso orden de llegada.

Sansó ha vuelto a hacer referencia hoy al caso que les estamos contando aquí en la SER y que ha denunciado la Federación de Asociaciones de Vecinos en Son Españolet. El edificio Poble Espnayol Apartments que sin licencia lleva operando al menos desde mayo del año pasado. Dice Sansó que todo lleva su ritmo, que tienen los medios que tienen y que no van a hacer nada fuera de lo normal para avanzar este asunto.

Con respecto a las diferencias de criterio entre la Conselleria y el Ajuntament de Palma. Sansó no se moja y dice que las dos administraciones pueden tener razón. El motivo es que la sanción por comercialización la deben investigar ellos y el Ajuntament debe investigar la licencia de actividad.

En este momento la propiedad del edificio ha presentado el 20 de septiembre una solicitud para ser un apartahotel de 3 estrellas. Pero Cort tiene las competencias de uso. Y Noguera ayer no dejaba lugar a dudas: los propietarios no han solicitado formalmente el cambio de uso de residencial a turístico. Presentar una declaración responsable en el Ajuntament no es el procedimiento correcto.