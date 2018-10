Oltra: "Cuando entrenaba al Mallorca se hablaba de todo menos de fútbol"

José Luís Oltra ha vuelto al Tenerife tras casi diez años de su primera vez en el conjunto canario.

Con una larga trayectoria en los banquillos de Segunda División, este sábado se enfrentará al Real Mallorca, equipo que dirigió en la temporada 2013-2014.

El ex entrenador rojillo ha hecho un repaso de esa temporada en el banquillo balear: "El equipo estaba pensado para estar arriba y no rendimos cómo estaba previsto. Había una guerra en la propiedad y se hablaba de todo menos fútbol, así era muy difícil".

Sin embargo, Oltra alaba las infraestructuras que tiene el club mallorquín y a su afición. El actual entrenador del Tenerife no está sorprendido por el buen inicio de liga del equipo que dirige Vicente Moreno. "No me ha sorprendido, llevan haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo".

El técnico valenciano insiste: "Por supuesto que hay jugadores de 2ªB que pueden jugar en 2ªA y viceversa. Además en el Mallorca la mayoría de jugadores conocían la categoría. No será fácil ganarles".

José Luís Oltra ha hablado de su nueva andadura en el conjunto chicharrero. "Me llamaron un lunes y el martes ya firmaba. Cuando llegué el equipo no estaba acorde con los objetivos que se habían planteado, pero había buen ambiente, aunque con exceso de responsabilidad y presión".

Por último, el entrenador del Tenerife ha respondido a las palabras de su presidente, Miguel COncepción, quien dijo que "este Oltra no tiene nada que ver con el de hace 10 años: ahora prioriza no encajar gol". El técnico explica en Radio Mallorca: "Tenemos que acoplarnos a las circunstancias. Creo que podemos crecer desde la defensa, pero es una posición de partida. Hace diez años éramos muy atrevidos y teníamos otros jugadores".