La #Tuithistoria de Javi Ruiz

Tuithistoria Mamihlapinatapai

Durante un rato largo me toca esperar a un amigo sentado en un banco de este parque. Espero que caiga una tuithistoria ante mis ojos pero no lo hace. O sí. Justo a mi lado, dos adolescentes confrontan sus miradas sin decirse nada durante minutos. Sentados en un banco, suficientemente separados para ni rozarse pero lo suficientemente juntos para saber que quieren rozarse. Sin embargo ahí siguen, durante un buen rato, no me dan más pistas para seguir escribiendo esta historia. No se si vienen o si van. No se si se quieren o se odian. Son dos mimos silenciosos entre el cariño y el respeto, entre la pasividad y la locura.

Pienso en "Mamihlapinatapai".

Es una palabra del idioma de los nativos yámanas de Tierra de fuego entre Chile y Argentina. El libro Guiness de los records dice que es "la palabra más concisa del mundo".

Los expertos en este idioma dicen que significa exactamente "una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean pero que ninguna se anima a iniciar".

Ahí siguen los dos chicos, en pleno Mimihlapinatapai.