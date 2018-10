Durán: "Sólo podremos romper el techo de cristal de manera colectiva"

Este jueves arranca en la Asamblea Regional la reunión del grupo de trabajo Igualdad de Género, cuyas conclusiones se conocerán el próximo sábado.

En Hoy por Hoy Región de Murcia hemos entrevistado a la Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación del CSIC, Mª Ángeles Durán Heras, que será la encargada de pronunciar la Conferencia Inaugural: “Mujeres y hombres en la economía española”.

Según nos ha contado en Hoy por Hoy, la mujer tiene, hoy en día, un papel inferior al de los hombes en la "economía monetarizada" pero tienen un papel "decisivo" en la economía no monetarizada, que es la de los recursos escasos, como el tiempo de trabajo, que no se convierte en dinero. La mujer contribuye a la riqueza del país de una forma importante aunque no esté bien visualizado.

Durán reconocía, sobre el trabajo doméstico, que todavía no hay un consenso en "qué precio hay que ponerle a lo que no tiene precio". Calculó que en el año 2011, el peso de ese trabajo que no se ve supondría el 53 % del PIB de España.

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, Mari Ángeles Durán lamentaba que será un problema de difícil solución.

Esta investigadora del CSIC ha destacado que el trabajo doméstico no es, a día de hoy, tan duro como en décadas pasadas, pero ha reconocido que "consume mucho" en el caso del cuidado de personas mayores, "lo que es muy duro", ha apostillado.

La catedrática de Sociología, pionera en la investigación del trabajo no remunerado en nuestro país, también fue pionera a la hora de romper "el techo de cristal" en su área de trabajo, al obtener su cátedra en los años 70 del pasado siglo. En relación a ésto advierte a las jóvenes que "no es fácil" y que "te puedes cortar con los cristales al romper el techo", pero las anima a hacerlo "porque merece la pena" y les da un consejo: aunque los resultados se noten individualmente el "techo de cristal" hay que romperlo "de manera colectiva", en grupos organizados de los que formen parte mujeres y hombres.

Mari Ángeles Durán es Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política y Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz.