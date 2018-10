Las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca siguen sin llegar

Siete años después de los terremotos del 11 de mayo de 2011 en Lorca, gran parte de los vecinos que perdieron sus casas o tuvieron que repararlas han vuelto ya a sus hogares. Sin embargo, muchos de ellos no ocultan su malestar por no haber recibido aún las ayudas públicas para pagar el alquiler de otra vivienda mientras estaban fuera, que tienen concedida y que aún no han cobrado.

Pepe Aznar es uno de estos vecinos: hace un año, el 1 de octubre de 2017, que volvió a su casa, un edificio en la Plaza del Ibreño que tuvo que ser derribado y reconstruido. En su caso, todavía no le han abonado 28 mensualidades desde diciembre de 2015, 8.400 euros: "Nos van dando largas", se lamenta y cree que "se están riendo de nosotros, están jugando con los sentimientos de las personas".

3.000 euros es lo que tendría que haber recibido Ana Martínez, que enviudó sólo unos meses antes de volver a su piso en el barrio de La Viña a comienzos de 2016. Son seis mensualidades que, según su hija, Mari, "le hace falta, porque ha sacado como a dinero cada mes ese dinero para pagar el alquiler y tendrían que haberle dado ese dinero porque lo necesita".

En este caso, se da además la circunstancia de que a esta vecina de Lorca, por otra parte, la administración le reclama la justificación de las ayudas públicas que recibió mientras a su madre aún no le ha llegado la subvención para el alquiler.